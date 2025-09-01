China confía en que Prabowo frenará crisis indonesia y pide seguridad para sus intereses

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró en una rueda de prensa que Pekín confía en que "bajo el liderazgo del presidente Prabowo Subianto, el Gobierno indonesio será capaz de manejar adecuadamente la situación y restaurar la estabilidad interna lo antes posible".

Las manifestaciones en Indonesia estallaron hace una semana por el aumento de los salarios de los diputados y han dejado al menos cuatro muertos tras varios días de violencia.

La situación motivó también que Prabowo cancelara el viaje que tenía previsto realizar a China esta semana para participar en la 25 Cumbre de líderes la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y asistir a los actos por el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, entre ellos el esperado desfile militar en Pekín el próximo 3 de septiembre.

El vocero de Exteriores expresó la comprensión de China ante la decisión del mandatario y confirmó que es el canciller indonesio, Sugiono, quien ha acudido en su nombre a la cumbre de la OCS en la ciudad de Tianjin y se quedará a los eventos de los próximos días.

