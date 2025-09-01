China ultima preparativos del desfile por 80 aniversario del fin de Segunda Guerra Mundial

Pekín, 2 sep (EFE).- Las autoridades chinas ultiman los preparativos del desfile militar que conmemorará el próximo 3 de septiembre el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que comenzará a las 9:00 hora local (01:00 GMT) en la plaza de Tiananmen de Pekín.