Cierres mixtos en los mercados de valores del Sudeste Asiático

El JCI de Yakarta, al igual que el viernes pasado, terminó con números rojos, esta vez con retroceso del 1,21 % o 94,43 puntos, cerrando en 7.736,07 enteros.

También en terreno negativo, el selectivo PSEi de Manila siguió retrocediendo y perdió hoy un 0,25 % o 15,22 puntos, para cerrar en 6.140,35 enteros.

En cambio, la bolsa de Tailandia logró recuperarse al ganar un 0,64 % o 7,87 unidades, con lo que el indicador SET escaló hasta los 1.244,48 puntos.

En Singapur, el índice STI siguió avanzando y sumó un 0,15 % o 6,37 puntos, hasta los 4.276,07.

Los parqués de Ho Chi Minh y de Kuala Lumpur están cerrados por festividades relacionadas con la conmemoración del Día Nacional en Vietnam y Malasia.