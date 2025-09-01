Condenado a un año y medio de prisión un marroquí que espió a opositores en Alemania

Según informó el tribunal en un comunicado, el marroquí, identificado solo como Youssef El A., quedará en libertad condicional tras haber sido hallado culpable del cargo de espionaje.

El hombre de 32 años actuó siguiendo instrucciones del servicio secreto marroquí del exterior, la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), al menos desde enero de 2022, de acuerdo con la sentencia.

A través de un intermediario, Mohamed A., que ya fue condenado el 31 de agosto de 2023 por el mismo tribunal a un año y nueve meses de prisión suspendida, transmitía informaciones sobre dos integrantes residentes en Alemania del movimiento Hirak, que él mismo había apoyado con anterioridad.

La pena impuesta se corresponde con la petición de la fiscalía, mientras que la defensa había solicitado una "sentencia leve".

Además, actuó como atenuante el hecho de que el acusado confesó el espionaje, lo que acortó sustancialmente el proceso, así como la circunstancia de que los activistas espiados ya habían criticado públicamente al Gobierno marroquí y no experimentaron repercusiones en su vida en Alemania.

Por el contrario, el tribunal consideró como agravante que El A. ya contase con antecedentes penales y que con sus informaciones hubiese contribuido a que los activistas pudieran sufrir represalias en el caso de regresar a Marruecos.

Según el comunicado, el condenado renunció a recurrir la sentencia, que todavía podría ser apelada por la Fiscalía General del Estado en un plazo de una semana.

La nota recordó también que Youssef El A. fue detenido en España en diciembre del año pasado gracias a una euroorden y entregado a las autoridades alemanas en enero de este año.

Cuando se produjo su entrega a Alemania, el Gobierno marroquí negó cualquier relación con el detenido y aseguró por el contrario que él mismo era integrante del movimiento de protesta rifeño.