Congreso mexicano inicia periodo con informe de Sheinbaum y toma de protesta a ministros

En sesión de Congreso General, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, proveniente del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), recibió el documento de manos de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

El informe también fue turnado a las cámaras de Diputados y Senadores para su análisis por separado.

“El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación de la presidenta de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, indicó Gutiérrez Luna.

La sesión contó también con la presencia de la presidenta entrante del Senado, Laura Itzel Castillo, también emanada del gobernante Morena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El arranque del periodo legislativo también estuvo enmarcado por la toma de protesta de los nuevos ministros de la Suprema Corte, en cumplimiento del nuevo modelo de nueve integrantes aprobado en la reforma judicial de 2024, planteada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, (2018-2024) e impulsada por Sheinbaum.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con ello, el Poder Judicial avanza en su reconfiguración institucional tras las elecciones del 1 de junio, donde se eligieron más de 800 cargos, incluidos nueve puestos de la Suprema Corte.

La ceremonia en San Lázaro incluyó además la conformación de una comisión de cortesía que acompañó a la secretaria de Gobernación para la entrega del documento, integrada por legisladores de todas las bancadas, lo que dio muestra del carácter plural del acto.

En su informe, presentado horas antes en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que el país va “bien” y “va a ir mejor”, al destacar como logros iniciales la reducción de 25 % en los homicidios, el crecimiento del PIB de 1,2 % y la expansión de programas sociales.

“Vamos bien y vamos a ir mejor por nuestro pueblo, por nuestra patria vale la pena dar cada hora, cada minuto y cada aliento de nuestros días”, sostuvo.

La presidenta, que asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, subrayó que los primeros 11 meses de su gestión han sido de “arduo trabajo” y prometió “caminar sin descanso, con rectitud, con valentía” para honrar la confianza ciudadana.

Recordó que México vive “un momento estelar de nuestra historia” pese a la incertidumbre global por la guerra comercial con Estados Unidos.

En los siguientes días, las cámaras desarrollarán el análisis del informe en materia de política interior, economía, seguridad, política social y exterior, junto a los titulares de cada dependencia gubernamental que podrá ser llamado a comparecer para explicar los resultados reportados.

Además, para este periodo de sesiones se prevé un amplio debate en diversos temas prioritarios para el segundo año del mandato de la presidenta Sheinbaum, en el que se inscribe la antesala de una reforma electoral de cara al 2026.