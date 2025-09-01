Costa advierte a Israel que el derecho a la autodefensa no justifica la catástrofe en Gaza

"El derecho a la defensa propia no justifica la destrucción indiscriminada de infraestructura civil o el castigo colectivo de una población entera", subrayó Costa en su discurso en la Conferencia Internacional de Seguridad en Bled (Eslovenia).

Costa evaluó que el grado de los sufrimientos humanos de los civiles en Gaza, especialmente entre niños, es "aterrador e inadmisible" y "choca a la conciencia del mundo entero", a la vez que recordó que el uso de la hambruna como arma de guerra está prohibido por el derecho humanitario internacional.

También criticó a EEUU, por haber sido el único país entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que votó en contra de una resolución propuesta en junio por Eslovenia, que preveía el alto el fuego, la liberación de todos los rehenes israelíes en la franja y el desbloqueo del acceso humanitario para Gaza.

Asimismo, pidió que los representantes palestinos sean permitidos a participar en foros internacionales, especialmente en la Asamblea General de Naciones Unidas este mes en Nueva York, y en la reunión que tratará este conflicto.

Costa manifestó la profunda preocupación de la Unión Europea (UE) también por acciones que ponen en peligro la viabilidad de un futuro Estado palestino, en especial la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, así como la continuación de los desplazamientos de la población de Gaza.

Estos acontecimientos socavan la paz y desestabilizan la región de Oriente Medio, subrayó.

"Llamamos por un alto el fuego inmediato y sostenible, por el acceso humanitario sin obstáculos, el cese de la expansión de los asentamientos y por un renovado esfuerzo internacional a favor de una solución de dos Estados", urgió el presidente del Consejo Europeo.

Además, opinó que una solución que implique la paz, la dignidad y el Estado para el pueblo palestino es también el camino más sostenible para la seguridad del pueblo israelí.