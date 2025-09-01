Cuba envía sus condolencias a Afganistán por las víctimas y daños tras el potente sismo

La Habana, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Cuba envió este lunes un mensaje de condolencias al pueblo de Afganistán tras la sacudida de un potente terremoto de magnitud 6,0 que dejó más de 800 fallecidos y unos 2.700 heridos en ese país asiático.