Cuba respalda la Iniciativa de gobernanza global presentada por Xi Jinping

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aplaudió en redes sociales la propuesta lanzada por el presidente chino, Xi Jinping, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) que concluye este lunes en Tianjin (noreste de China).

"Resaltamos el mérito de este empeño que promueve la democratización de las relaciones internacionales y constituye la aspiración común del Sur Global", explicó el ministro de Exteriores de Cuba.

Xi, al presentar esta iniciativa, sostuvo que la OCS debe "abogar por un orden mundial equitativo y ordenado" y un sistema de gobernanza global "más justo y razonable".

Instó además al bloque a defender "una globalización inclusiva" y "el sistema multilateral de comercio" con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como "eje central", tras la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

El presidente chino recomendó también que la OCS "se oponga a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación entre bandos y la intimidación", ante líderes como los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, la India, Narendra Modi, e Irán, Masud Pezeshkian.

Está previsto que en los próximos días llegue a China en visita oficial el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, de gira por tres países asiáticos, y que se entreviste con Xi.