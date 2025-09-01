Detienen a un hombre por estrellar su vehículo contra el Consulado ruso en Sídney

El incidente ocurrió a las 8 de la mañana del lunes (22 GMT del domingo), cuando la Policía de Nueva Gales del Sur (al este de Australia) acudió a la zona ante los informes de que un todoterreno blanco sospechoso se encontraba aparcado en la misma.

Tras tratar de dialogar con el hombre para que abandonara el vehículo, el conductor embistió contra las puertas del consulado y accedido con el vehículo en el terreno de la misión diplomática.

El conductor fue detenido y trasladado a la comisaría de Surry Hills (al sureste del distrito empresarial en Sídney), y un agente de 24 años fue atendido por los servicios médicos tras sufrir una lesión en la mano .

Aunque la Policía de Nueva Gales del Sur no ha publicado la noticia en su web, la unidad de protección diplomática australiana (AFP, por sus siglas en inglés), confirmó el suceso y dijo que uno de sus agentes participó hoy en la operación policial.

"La Policía está llevando a cabo las investigaciones y no existe ningún riesgo contra el consulado o la comunidad local", señaló el texto, donde no se detallaron los motivos del ataque.

El personal del consulado, que permaneció en el interior del edificio durante el incidente, no sufrió ningún daño.

En imágenes tomadas por un testigo en la zona, se muestra el vehículo con las cuatro puertas abiertas sobre el césped, mientras los policías le ordenaban repetidamente al hombre que saliera del mismo y se tumbara en el suelo.