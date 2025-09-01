Diputada rusa denuncia explotación de sexualidad infantil por fotos de modelo adolescente

"Los anuncios hoy en día no solo explotan la sexualidad femenina sino también la infantil", planteó la diputada en una carta a la Duma en la que exige estudiar esta situación y otras semejantes.

Ostánina indicó que "en los últimos días se han hecho populares vídeos de anuncios (...) en los que participa la niña de 13 años Angelina Smurfit".

"No hay que ser un psicólogo experimentado o un experto en temas de educación para comprender cuál es el mensaje sobre los valores que se transmite a nuestros niños y adolescentes a través de esta imagen", señaló.

La diputada indicó que el comité parlamentario que ella encabeza ha recibido quejas de ciudadanos que expresan "preocupación e ira por este tipo de propaganda de valores ajenos a nosotros y la imposición de un orden y principios foráneos".

La protagonista de los anuncios es hija de la conductora de televisión y bloguera rusa Victoria Bonya y el empresario de Mónaco Alex Smurfit.

En las fotos se le puede ver con una sudadera negra corta y ajustada al cuerpo y un short igualmente atrevido, con el cabello suelto y un piercing en el ombligo, una imagen "nada unívoca", según la diputada.

Rusia ha apostado en los últimos tiempos por defender a capa y espada los "valores tradicionales" como parte de una campaña que prevé, en particular, mejorar el atractivo de las familias numerosas.