Dos explosiones en sur y centro de Ecuador dejan un muerto y diez embarcaciones calcinadas

El ataque contra las embarcaciones de pescadores ocurrió en el estero de Huayla, en la sureña ciudad de Machala, provincia de El Oro. Según los testigos, los presuntos autores del acto criminal llegaron al estero por el mar en varias barcas de pequeño tamaño.

Allí, dispararon fusiles y rociaron gasolina sobre los barcos y provocaron que ardieran en llamas. No se registraron víctimas mortales ni daños humanos.

Los pescadores y vecinos de la zona, según los medios locales, señalaron su preocupación por este tipo de actividades y exigieron la presencia de personal de seguridad durante la noche.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales desveladas por el Diario Correo, los presuntos autores del ataque pertenecerían a la banda criminal Sao-Box, un grupo de crimen organizado disidente de Los Lobos, actualmente la organización criminal más poderosa del país.

Otra explosión, fruto de un presunto atentado, según El Universo, sacudió dos viviendas de la ciudad de Santo Domingo, en la provincia costera de Santo Domingo de Tsáchilas.

El fuerte estruendo causó que se rompieran los cristales de las ventanas. Uno de ellos impactó contra el cuello de la víctima, lo que provocó su fallecimiento poco después a pesar de los esfuerzos de sanitarios y bomberos.

El fallecido era un padre de familia de 30 años de edad. Su familia, según informó Teleamazonas, exige justicia para que su muerte no quede impune.

Con 4.619 homicidios entre enero y junio de 2025, Ecuador registra el semestre más violento desde que se tienen registros, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos.

Este año también inició como uno de los más violentos, al reportar un promedio de un asesinato por hora, una situación que las autoridades han atribuido a la disputa por territorio y poder entre las bandas del crimen organizado.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el "conflicto armado interno" contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".