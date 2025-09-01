Dos muertos y ocho heridos deja accidente de vehículos de la Misión de Seguridad de Haití

La MSS precisó en un comunicado que uno de sus oficiales falleció en el accidente y otros ocho resultaron heridos, y que un ciudadano haitiano también murió en el siniestro, lo que además fue confirmado por la Oficina del Primer Ministro.

A través de un comunicado, la MSS informó este lunes que de los ocho efectivos heridos tres están graves, por lo que "necesitarán ser evacuadas a la República Dominicana para recibir atención médica especializada tras haber recibido los primeros cuidados en el hospital Aspen" en Haití.

El accidente involucró a dos vehículos blindados. Uno de ellos chocó contra un muro mientras remolcaba al otro, que luego volcó, de acuerdo con lo explicado el domingo por el portavoz de la MSS, Jack Ombaka, en un comunicado, en el que en principios se informó de "víctimas mortales, entre las que podrían encontrarse civiles y personal de la MSS".

La MSS expresó este lunes "su más sincero pésame" a las familias y allegados de las víctimas de este trágico accidente.

Tras enterarse de lo ocurrido, la Oficina del Primer Ministro haitiano expresó "su profundo pesar y profunda conmoción" por lo acontecido que, añadió, "pone de relieve una vez más los riesgos y sacrificios asociados al compromiso colectivo con la seguridad en Haití".

La MSS está conformado por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia. Su misión es la de apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH) en su lucha contra las bandas armadas que han tomado el control del 90 % de la capital y otras zonas del país.