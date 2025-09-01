Ecuador exportará 12,9 millones de barriles de crudo por más de 700 millones de dólares

Quito, 1 sep (EFE).- Ecuador exportará 12,9 millones de barriles de petróleo por más de 700 millones de dólares, tras las adjudicaciones realizadas este lunes por la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador bajo la modalidad de venta 'spot' (a precio actual del mercado).