El exministro conservador Kocher asume como nuevo gobernador del Banco Nacional de Austria

El economista, exministro de Economía y Trabajo y antiguo director del Instituto de Estudios Avanzados (IHS), asumió el cargo en sustitución de Robert Holzmann, que estuvo seis años al frente de la entidad.

El nuevo gobernador se incorpora también al Consejo de Gobierno del BCE, donde participará en la toma de decisiones sobre la política monetaria de la Eurozona.

Su primera participación en una reunión del BCE está prevista para el 11 de septiembre en Fráncfort, coincidiendo con un debate clave sobre los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 2 %.

Kocher, que calificó su nuevo puesto como un "trabajo soñado", asume la responsabilidad en un contexto complicado para Austria: la inflación se sitúa por encima de la media europea y este puede ser el tercer año de recesión para el país alpino.

El Banco Nacional prevé una contracción del 0,1 % en 2025, después de la caída del 1 % en 2023 y del 1,2 % en 2024, aunque anticipa una recuperación en 2026 con un crecimiento estimado del 1,2 %.

Además, la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales con Estados Unidos añade presión a las decisiones del BCE.

Kocher, en sus primeras declaraciones en el cargo, en la radio pública, evitó definirse como un "halcón" o una "paloma" en política monetaria y subrayó que lo importante es guiarse por los datos y actuar "en el momento adecuado con la decisión adecuada".