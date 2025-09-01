El jefe del Estado mayor alemán también sufrió interferencias de GPS en viajes en avión

"No les puedo decir qué hay detrás, no dispongo todavía de valoraciones militares adicionales", dijo Breuer en una rueda de prensa sobre las maniobras Quadriga en Berlín, al ser preguntado por el incidente que sufrió Von der Leyen.

"Pero puedo decirles que yo también lo he vivido personalmente, estaba viajando con un avión, un avión militar, que fue interferido. No es precisamente agradable", reveló, sin entrar en detalles sobre cuándo ocurrió, aunque destacó que los pilotos pueden por lo general "sortear" las interferencias y reaccionaron en su caso de forma "muy segura".

Breuer advirtió que Alemania y el resto de Europa están siempre bajo amenaza de "sabotaje, espionaje, influencia híbrida y acciones híbridas", actos que con gran frecuencia se pueden atribuir a actores estatales, entre ellos Rusia.

Según medios como Focus, el inspector general de la Bundeswehr sufrió las interferencias cuando sobrevolaba el mar Báltico hacia el norte y, en otra ocasión, cuando se desplazaba a Lituania para visitar unas maniobras militares.

Por su parte, el inspector de la Marina, vicealmirante Jan Christian Kaack, confirmó que las interferencias de GPS están "a la orden del día, tanto contra objetivos militares como civiles".

Así, recordó el cierre temporal del aeropuerto de Tartu en Estonia debido al riesgo para los despegues y aterrizajes, o a la afectación de la navegación por el archipiélago de Estocolmo, donde "solo te puedes fiar de tu posición si tienes un mapa impreso en papel".

La CE confirmó este lunes que el avión en el que la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen, viajaba el domingo a Bulgaria sufrió interferencias en su GPS, supuestamente rusas, aunque el avión aterrizó sin incidentes.

Según dijo a EFE la portavoz comunitaria Arianna Podestà, las autoridades búlgaras informaron a la Comisión de que sospechaban que "esta flagrante interferencia fue llevada a cabo por Rusia".