El Nikkei cae un 1,24 % arrastrado por el sector de los semiconductores

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, perdió 529,68 puntos, hasta 42.188,79 enteros, tras haber llegado a caer hasta un 2,06 % antes de recortar pérdidas.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, bajó un 0,39 % ó 11,99 puntos, hasta situarse en 3.063,19 unidades, en una sesión en la que el volumen de negociación ascendió a 4,02 billones de yenes (unos 23.360 millones de euros).

El parqué tokiota abrió a la baja y se mantuvo en terreno negativo durante toda la sesión, desinflado por el retroceso entre las firmas del sector de los semiconductores después de que el viernes pasado medios estadounidenses informaran de que el gigante chino del comercio electrónico Alibaba ha desarrollado su propio chip de IA, lo que vaticina un recrudecimiento de la competitividad del sector.

Esto ha generado preocupación sobre el liderazgo de la firma estadounidense Nvidia en la industria y sobre una 'burbuja' en el sector.

En la sección principal, 806 empresas retrocedieron frente a 750 que avanzaron, mientras que 62 cerraron sin cambios.

El fabricante de equipos de análisis para la manufactura de chips Disco aglutinó el mayor volumen de operaciones y se desplomó un 7,71 %, seguido en transacciones por el grupo de telecomunicaciones e inversión Softbank, que cayó un 4,8 %, tras sus recientes anuncios de importantes inversiones en materia de IA en Estados Unidos.

Las también empresas del sector Advantest, Lasertec y Tokyo Electron se situaron entre las diez más negociadas de la jornada y se devaluaron un 7,92 %, un 2,23 % y un 1,83 %, respectivamente.

Entre las tres empresas de mayor capitalización local, el fabricante de vehículos Toyota cedió un 0,5 %, el banco Mitsubishi UFJ perdió un 0,37 % y la multinacional tecnológica y del entretenimiento Sony bajó un 1,51 %.

La desarrolladora y distribuidora de videojuegos Nintendo, sexta por capitalización, retrocedió por su parte un 1,2 %.