El papa expresa su solidaridad tras el terremoto en Afganistán, con más de 800 muertos

Ciudad del Vaticano, 1 sep (EFE).- El papa León XIV expresó este lunes su pesar y su solidaridad a las personas que han perdido a sus seres queridos y al personal de rescate tras el terremoto que ha causado más de 800 muertos en el este de Afganistán.