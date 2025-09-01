El presidente catalán Salvador Illa se reunirá este martes con Puigdemont en Bruselas

La reunión, que tendrá lugar por la tarde y a puerta cerrada, es la primera que mantienen ambos tras el nombramiento de Illa como presidente, en agosto de 2024, después que el partido socialista de Cataluña (PSC) ganara las elecciones regionales de ese año tras catorce años de gobierno con partidos independentistas.

Puigdemont vive en Bélgica desde 2017, cuando huyó de España tras el fracaso del proceso independentista de ese año, encabezado por él mismo y que le costó la condena de cárcel a varios líderes independentistas catalanes, mientras que él permanece fuera de España desde entonces para eludir la acción de la justicia española.

El expresidente catalán está a la espera de que se le aplique la amnistía que el Gobierno español aprobó en 2024 para los implicados en dicho proceso, pero los tribunales españoles, encargados de aplicar la medida, se han negado a hacerlo.

En ocasiones, Illa ha afirmado que le gustaría que el expresidente Puigdemont ya estuviera en Cataluña con la ley de amnistía aplicada y haberse podido reunir con él.

