El presidente de Panamá sale rumbo a Japón para reunirse con el primer ministro y navieros

"Ya volando a Tokyo. (Con una) Agenda muy importante y pesada. Desde reunión con (el) Primer Ministro hasta con los más importantes grupos y gremios japoneses navieros e industriales conectados con Panamá y con sus intenciones puestas en nuestro país", dijo Mulino en sus redes sociales.

Y agregó: "Este viaje es especial. Desde 1988 he construido relaciones y amigos en Japón. Hoy los veré como Presidente del país del q tanto les hable por muchos años. Gran ocasión y sin duda abrimos espacios de trabajo e inversión conjunta. Gran honor!!".

La visita oficial de Mulino a Japón se realizará entre el 2 y 6 de septiembre con una agenda que incluye esa reunión con Ishiba y otras actividades centradas en la economía, inversión y comercio, según informó el Gobierno de Panamá el pasado domingo.

Mulino abordará con Ishiba "asuntos estratégicos" como el futuro del Canal de Panamá, la cooperación bilateral, la situación geopolítica en América y la iniciativa japonesa de un Indo-Pacífico Libre y Abierto. También tratarán temas de economía, inversión y comercio, según la información oficial.

La delegación panameña también sostendrá reuniones con grupos navieros, la Asociación de Armadores de Japón, empresas del sector energético y el organismo estatal de comercio exterior JETRO.

Asimismo, el presidente se encontrará con las compañías Sumitomo y KN Trading Co. LTD, interesadas en proyectos de infraestructura en Panamá, como el gasoducto por el Canal, la Línea 3 del Metro y el tren Panamá-David-Frontera.

Durante su estancia, el mandatario participará en dos seminarios para atraer inversión japonesa, mientras que la Autoridad Marítima de Panamá "firmará un memorando de entendimiento en materia portuaria".

El 6 de septiembre, Mulino asistirá a la Expo 2025 de Osaka para la celebración del Día Nacional de Panamá. El pabellón panameño, bajo el lema "Salvando Vidas", busca resaltar al país como un puente estratégico y carbono negativo en el escenario internacional.

Japón está interesado en varios proyectos ferroviarios en Panamá, pues a inicios de agosto Mulino se reunió con ejecutivos de Mizuho Bank, un banco japonés interesando en financiar el tren que conectará parte del territorio panameño hasta la frontera con Costa Rica y, aparte, se firmó un préstamo de 2.486 millones de dólares para que la nación nipona financie la tercera línea de metro del país, que pasará un tramo por debajo del Canal.

Mulino estará acompañado en esta gira por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó (Comercio), Felipe Chapman (Economía y Finanzas) y José Ramón Icaza (Asuntos del Canal); además del administrador del Canal, Ricaurte Vásquez, y el de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, entre otros altos funcionarios.