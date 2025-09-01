El relanzamiento de 'Tiburón' éxito en taquilla, con el regreso de 'Weapons' al número uno

Redacción internacional, 1 sep (EFE).- El relanzamiento de la mítica 'Jaws' ('Tiburón') en su 50 aniversario se situó en la segunda posición de la taquilla del fin de semana, en la que la película de terror 'Weapons' recuperó el primer puesto en recaudación con 10, 2 millones de dólares más en Estados Unidos, y un total de 234,6 millones a nivel mundial.