España recibe un récord de turistas hasta julio, 55,5 millones, y su gasto está en máximos

Solo en julio, España recibió 11,02 millones de turistas, el 1,6 % más que en el mismo periodo de 2024 y la cifra más elevada registrada hasta ahora. Se gastaron 16.452 millones de euros, un 6,1 % más, un dato también récord para ese mes.

Estos datos se producen después de que en el primer semestre del año se batieran récords históricos tanto de número de turistas, con 44,5 millones, como de su gasto asociado, con 59.622 millones de euros.

Además, ya son dos años consecutivos en los que entre enero y julio España supera los 50 millones de turistas extranjeros.

Los principales países emisores en los siete primeros meses fueron Reino Unido (con cerca de 11 millones, un 4,3 % más), Francia (con más de 7,1 millones, el 1,7 % más) y Alemania (con más de 6,9 millones, un 1,6 % de aumento).

Entre enero y julio el mayor crecimiento lo protagonizaron los turistas procedentes de Portugal, que aumentaron un 13,6 %; y solo los belgas redujeron sus llegadas a España en el periodo, un 4,2 %.

En julio, Reino Unido fue de nuevo el principal país emisor, seguido de Francia y Alemania.

En los siete primeros meses de 2025, el destino principal de los turistas fue la región de Cataluña (noreste), con 11,6 millones de visitantes extranjeros, un 1,1 % más que el año anterior, seguida de las islas Canarias (Atlántico), con 9,1 millones de turistas, y las Islas Baleares (Mediterráneo), que recibió 9 millones de visitantes, un 3,2 % más.

En los siete primeros meses del año, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (17,6 % del total), seguido de Alemania (11,7 %) y Francia (8,1 %). Los turistas procedentes de estos tres países también fueron los que más gastaron en julio.

El turismo es uno de los principales motores de la economía española, aporta más del 13 % del PIB.