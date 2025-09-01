Estudiantes israelíes se niegan a volver a clase para protestar por los rehenes

Jerusalén, 1 sep (EFE).- Estudiantes israelíes en unas 70 escuelas de todo el país se negaron este lunes a volver a las aulas en el primer día de clases para protestar por la falta de un acuerdo para liberar a los rehenes que todavía siguen en Gaza, recogen medios locales como el periódico Haaretz o The Times of Israel.