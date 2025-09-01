FundéuRAE: “equipar”, uso adecuado

No obstante, pueden encontrarse ejemplos como estos, especialmente en informaciones sobre el mundo de los videojuegos: “Las piezas sin identificar no pueden equiparse en tu personaje”, “Puedes equipar uno de tus mantos a través del inventario” o “No podemos equiparnos el cuchillo en partidas multijugador”.

El verbo “equipar”, de acuerdo con el “Diccionario del estudiante”, significa ‘proveer (a alguien o algo) de las cosas necesarias’. Así pues, lo equipado es la persona que recibe los objetos, no los objetos mismos, que se especifican con una preposición (“alguien equipa a otra persona con algo” o “alguien se equipa con algo”). Por tanto, no es recomendable decir que “alguien equipa algo a otra persona” o que “alguien se equipa algo”.

Por otro lado, el “Diccionario panhispánico de dudas” indica que aquello que se le da a la persona puede introducirse con la preposición “con”, que es la más habitual, o con “de”.

Así, lo recomendable en los ejemplos anteriores habría sido utilizar la construcción adecuada del verbo: “No puedes equipar a tu personaje con/de las piezas sin identificar”, “Puedes equiparte con/de uno de tus mantos a través del inventario” y “No podemos equiparnos con/de el cuchillo en partidas multijugador”.

