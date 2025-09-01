Georgia pide a Trump restablecer la asociación estratégica congelada por Biden

En la misiva, publicada hoy, se afirma que el Gobierno de Georgia "ha declarado en reiteradas oportunidades que una de sus prioridades de política exterior es el reinicio de las relaciones con EEUU y la renovación desde cero de la asociación estratégica entre los dos países".

Kavelashvili recordó que pocas semanas antes de que Trump asumiera la jefatura de la Casa Blanca la administración de Biden canceló la asociación estratégica entre EEUU y Georgia "como parte de las políticas injustas, brutales y agresivas que aplicaba hacia varios Estados soberanos".

Lamentó que la actual administración estadounidense "no preste la debida atención a Georgia", lo que "sorprende a la opinión pública georgiana, habida cuenta la plena coincidencia de valores entre los gobiernos de ambos países".

El mandatario georgiano destacó que Trump ha establecido estrechas relaciones con todos los vecinos de Georgia, ayudó a Azerbaiyán y Armenia a formalizar un acuerdo de paz, "coopera activamente con las autoridades turcas e incluso con (el presidente ruso) Vladímir Putin".

"En este contexto, su administración no dice nada sobre Georgia, lo que causa sorpresa en la sociedad georgiana", escribe a Trum Kavelashvili.

Añade que la pasividad de Washington en relación al pueblo de Georgia "suscita dudas y preguntas sobre hasta qué punto es libre y sincera la Administración de EEUU en sus acciones para establecer la paz en la región".