Hutíes anuncian que atacaron petrolero israelí en el mar Rojo y prometen más operaciones

El portavoz militar yemení, Yehya Sarea, aseguró en un comunicado que el ataque contra "el petrolero israelí Scarlet Ray fue realizado con un misil balístico" mientras navegaba "en el norte del mar Rojo", y alegó que "la operación resultó con un impacto directo en el barco, gracias a Dios", sin especificar más detalles.

De momento, Israel no ha comentado nada sobre este ataque.

Sarea apuntó que ese ataque muestra el apoyo de los hutíes a la población palestina de Gaza y "en respuesta a los crímenes de genocidio y hambruna perpetrados por el enemigo sionista contra nuestros hermanos en la Franja".

No dijo, sin embargo, si el nuevo ataque forma parte de la respuesta de los insurgentes yemeníes al asesinato de Al Rahawi, ya que el máximo líder de ese movimiento chií respaldado por Irán amenazó con una "escalada constante" contra el Estado judío.

"Las Fuerzas Armadas de Yemen (en alusión a los hutíes) reafirman su continuo apoyo al pueblo palestino impidiendo la navegación israelí o la navegación con destino a los puertos de la Palestina ocupada en los mares Rojo y Arábigo", dijo el portavoz castrense.

"También a través de llevar a cabo nuevas operaciones militares contra objetivos enemigos israelíes en Palestina ocupada. Estas operaciones no cesarán hasta que cese la agresión y se levante el asedio al pueblo palestino en la Franja de Gaza", aseveró.

Israel y los hutíes han mantenido su cruce de ataques pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado del Estado judío, que entró en vigor en mayo de este año, en virtud del cual estos dejaron de atacar a intereses estadounidenses en la región, entre ellos barcos en el mar Rojo.