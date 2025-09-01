Indonesia pierde el rastro de un helicóptero comercial con ocho personas a bordo

En un comunicado, las autoridades explicaron que se trata de un BK 117-D3 propiedad de la aerolínea Eastindo Air que partió del aeropuerto de Kotabaru y que debía llegar a la base de Palangaraya 90 minutos más tarde.

Sin embargo, la última comunicación se registró ocho minutos después del despegue, por lo que Basarnas ha activado un operativo de búsqueda que se mantenía ocho horas después de que se perdiera comunicación con la aeronave.

En el helicóptero -perteneciente a una compañía de chárter que ofrece servicios de transporte aéreo, evacuación médica, inspección aérea y lucha contra incendios- viajaban el piloto, un ingeniero y otras seis personas de las que las autoridades solo han publicado sus nombres, sin más datos al respecto.

El incidente se registra en Borneo, la tercera isla más grande del mundo que cuenta con nutridas selvas tropicales y cuyo territorio es compartido por Malasia, Indonesia y Brunéi.

