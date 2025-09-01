Investigan hasta 70 muertes en un cayuco rescatado en España, algunas de ellas violentas

Salvamento Marítimo de España decidió enviar un barco en ayuda de esa embarcación desde la isla española de Gran Canaria (Atlántico) en vista de que Marruecos, que comparte con España la responsabilidad de rescate en esas aguas, había informado de que no tenía medios disponibles para atender esa emergencia.

Fuentes del dispositivo que atendió a los 251 supervivientes a su llegada al puerto español de Arguineguín confirmaron a EFE que estos aseguran que llevaban unos once días en el océano, buena parte de ellos a la deriva, después de que se les averiase el motor.

En esas circunstancias, aseguran los supervivientes, varias decenas de compañeros murieron de hambre y sed y otros se arrojaron al mar con síntomas de estar delirando por la deshidratación.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a EFE que la Policía española no solo investiga a los supuestos patrones de ese cayuco por esas muertes, que podrían catalogarse de homicidio imprudente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la mesa, añadieron, la Policía tiene testimonios de que en esa travesía se cometieron algunos asesinatos, en un número aún no precisado de personas supuestamente ejecutadas en el mar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La cifra original de ocupantes del cayuco está aún por determinar, pero varios de los supervivientes indican que podría rondar las 320 personas, de las que solo llegaron con vida a tierra 251.

En torno a un centenar de posibles menores viajaban a bordo del cayuco, la embarcación precaria con más inmigrantes a bordo que hasta la fecha ha llegado a la isla, con 227 varones y 24 mujeres.