Israel mata a cerca de 100 gazatíes el domingo y sigue bombardeando la ciudad de Gaza

Jerusalén, 1 sep (EFE).- El Ejército de Israel mató al menos a 98 gazatíes ayer domingo, según datos divulgados hoy por el Ministerio de Sanidad local, y continuó bombardeando la ciudad de Gaza, de donde busca expulsar a un millón de palestinos.