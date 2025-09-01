Israel mató a 20 niños gazatíes, de media, cada día de agosto

Niños como los tres hermanos Kuwari, que fueron asesinados junto a sus padres en el bombardeo de la tienda de campaña en la que se refugiaban el 26 de agosto en Jan Yunis, sur de Gaza, según informaron fuentes locales.

O como Maria, de nueve años, Moath de siete y su hermano Motaz de cuatro, los tres muertos junto a sus padres en un ataque aéreo israelí el 20 de agosto contra su tienda en el campamento de refugiados de Al Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, según informaron ese día fuentes médicas.

En todo agosto, alrededor de 2.500 personas han muerto por ataques israelíes en Gaza, de los cuales 1.700 fueron hombres, 602 niños, 187 mujeres y 77 personas mayores.

En estos 23 meses de ofensiva, Israel ha matado de media a 91 personas cada día, entre ellas a 28 menores de edad, detalló a EFE un oficial de Sanidad, destacando que el asesinato de niños es "un patrón".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En total desde octubre de 2023, más de 19.200 niños han sido asesinados en Gaza, de acuerdo con las mismas cifras, que no incluyen más de un centenar de bebés y menores muertos por malnutrición debido a la hambruna que asola la Franja a causa del bloqueo israelí de suministros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Existe un consenso, entre expertos del genocidio, ONG y organismos internacionales de que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza, territorio que ha vuelto inhabitable debido a la destrucción sistemática de infraestructura, la escasez de agua potable y la falta de comida.