Jefes sanitarios advierten sobre el "peligro" de Robert Kennedy como secretario de Salud

Las acciones de Kennedy como principal funcionario de salud del país "no tienen precedente en nuestro país", detallaron en el artículo titulado 'Nosotros dirigimos los CDC: Kennedy está poniendo en peligro la salud de todos los estadounidenses'.

El texto, disponible solo en la versión web de NYT, se publica después de que el presidente Donald Trump despidiera a la directora de los CDC, Susan Monarez, y de que ésta alegase que se trata de un despido "sin fundamento científico"; basado en que se opuso a acatar "órdenes imprudentes" sobre vacunas.

El ensayo fue firmado por personalidades que se desempeñaron bajo Administraciones demócratas y también republicanas, y son: William Foege, William Roper, David Satcher, Jeffrey Koplan, Richard Besser, Tom Frieden, Anne Schuchat, Rochelle P. Walensky y Mandy K. Cohen.

En un artículo firmado por exdirectores de los CDC -institución clave para el monitoreo de enfermedades y la investigación científica en EE. UU. -se critica a RFK Jr. por basar sus decisiones en pseudotratamientos no probados.

"Canceló inversiones en investigaciones médicas prometedoras que nos dejarán mal preparados para futuras emergencias sanitarias. Reemplazó a expertos en comités asesores federales de salud por personas no cualificadas que comparten sus opiniones peligrosas y poco científicas", enumera el artículo.

Además, añade que anunció el fin del apoyo estadounidense a los programas globales de vacunación, que "protegen a millones de niños y mantienen seguros a los estadounidenses", citando supuestas investigaciones deficientes y haciendo declaraciones inexactas.

“Nos preocupa el amplio impacto que todas estas decisiones tendrán en la seguridad sanitaria de Estados Unidos”, escribieron los exdirectores de los CDC.

Los firmantes, que también instaron al Congreso a ejercer una supervisión sobre el Departamento de Salud, señalaron que, si bien en el pasado discreparon en diversas ocasiones con sus líderes, nunca antes habían tenido motivos para dudar de que sus decisiones se basaban en información e investigaciones sólidas y verificadas.

Tanto antes como después de asumir el cargo, Kennedy Jr. ha hecho declaraciones públicas en las que se ha mostrado escéptico respecto a las vacunas y abiertamente opuesto al aborto, así como a la fluoración controlada del agua potable, una medida implementada para prevenir la caries dental.

A su vez, Kennedy Jr. ha anunciado que en septiembre su departamento publicará una investigación que establecerá ciertas "intervenciones" o factores como causas definitivas del autismo. La mayoría de expertos siguen cuestionando cualquier conexión entre las vacunas y el autismo.