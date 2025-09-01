Juran ante Peña los nuevos embajadores de Paraguay en Bolivia, Ecuador y Perú

El representante designado ante Bolivia es el vicealmirante Enrique Guerrero, que ocupó varios cargos en la Armada Paraguaya.

Por su parte, el embajador nombrado ante el Gobierno de Ecuador es el abogado y diplomático Roberto Benítez, que antes ejerció diversas funciones en embajadas y consulados paraguayos en Italia, Brasil y Estados Unidos, según información del despacho de Exteriores.

Ante el Ejecutivo de Lima fue designado el diplomático Octavio Ferreira, que entre 2021 y 2022 fue el encargado de Negocios interino en la embajada paraguaya en Francia.

En el acto de juramento también participó el ministro de Exteriores, Rubén Ramírez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel.

