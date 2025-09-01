Kiev tacha de “fracaso” de Rusia la declaración de la cumbre con China y la India

“Es evidente que Moscú no ha conseguido llevar las posiciones nacionales de los Estados participantes sobre la cuestión a un denominador común aceptable para la Federación Rusa”, dijo el Ministerio de Exteriores ucraniano sobre la cumbre de la Organización de Cooperación de Shangái, celebrada en la ciudad china de Tianjín de la que forman parte Rusia, China, India y otros países asiáticos.

La nota oficial ucraniana considera la declaración final de la reunión -en la que Rusia, China, India y los demás participantes sí se pusieron de acuerdo en reclamar un orden mundial más multilateral y sin injerencias extranjeras en los asuntos de los países- “un fracaso de los esfuerzos diplomáticos de Moscú” de “imponer la idea de que los países de fuera de Europa y Norteamérica” apoyan la posición del Kremlin en la guerra.

El comunicado ucraniano sobre la cumbre pide además a China más implicación en los esfuerzos para poner fin al conflicto.

“Dada la importancia del papel geopolítico del Partido Comunista de China, celebraremos un papel más activo de Pekín a la hora de avanzar hacia una paz para Ucrania basada en el respeto a la Carta de Naciones Unidas”, concluye la nota oficial del Ministerio de Exteriores ucraniano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy