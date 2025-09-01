La actividad manufacturera china repuntó en agosto, según Caixin

Este indicador, elaborado por la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's (S&P) y que muchos inversores internacionales toman como referencia para analizar el sector manufacturero chino, marcó 50,4 puntos en junio y 49,5 en julio.

A la hora de medir el PMI, una marca por encima de los 50 puntos representa una expansión de la actividad en el sector en comparación con el mes anterior, mientras que por debajo supone una contracción.

El dato queda por encima de lo vaticinado por los analistas, que preveían que se mantuviese en terreno negativo, en un 49,5.

La lectura de Caixin marca una tendencia también por encima a la indicada ayer por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático, que informó de que la actividad se contrajo en agosto por quinto mes consecutivo, aunque a un menor ritmo que en el mes previo.

Según Caixin, la actividad volvió a crecer en agosto "gracias al repunte de los nuevos pedidos y a una moderación en la caída de la demanda externa".

"La mayor entrada de nuevos pedidos provocó una acumulación de trabajo atrasado en agosto. En cuanto a los precios, la inflación de los costes de los insumos se aceleró hasta alcanzar la tasa más pronunciada desde noviembre de 2024", indica.

Asimismo, la publicación agrega que los precios de venta se mantuvieron sin cambios tras ocho meses de caída en un contexto de "intensa competencia", y también que "la confianza empresarial se fortaleció hasta alcanzar su máximo en cinco meses".