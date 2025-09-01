La Administración Trump puede acelerar la conexión de las criptomonedas con otros mercados

La JERS considera en un informe sobre los riesgos de la intermediación financiera no bancaria, publicado este lunes, que la Administración estadounidense tras la reelección de Trump en noviembre de 2024 ha mostrado una postura política de apoyo a las criptomonedas.

Esta postura podría acelerar una interconexión mayor entre los mercados de criptomonedas y los mercados tradicionales en EE. UU. y globalmente, dice la JERS en el informe.

Desde su llegada al poder, Trump ha emitido decretos para impulsar el uso de los criptoactivos y ha enfatizado la necesidad de usarlos para impulsar el crecimiento económico.

Trump también ha apoyado las criptomonedas estables respaldadas por el dólar estadounidense.

La Comisión de Bolsas y Valores (SEC) ha desestimado múltiples investigaciones y demandas contra empresas de criptoactivos y otras autoridades de EE. UU. han rescindido las exigencias anteriores, facilitando que las instituciones financieras tradicionales participen en actividades con criptomonedas.

Por ello la JERS considera que es necesario observar estos cambios porque "aumentan los riesgos de efecto de contagio de los mercados cripto a los mercados tradicionales".

La JERS advierte que merece una atención especial el crecimiento de productos de inversión con criptomonedas y las criptomonedas estables porque podrían ser los transmisores de los riesgos a los mercados tradicionales.

En concreto la JERS alerta de posibles riesgos transfronterizos en el caso de las criptomonedas estables, por ejemplo, si una empresa de la Unión Europea (UE) y una de un tercer país emiten el mismo token (unidad de valor digital), lo que se conoce como esquema multiemisor con un tramo en un tercer país.

Como la regulación europea no establece normas disciplinarias en este caso concreto, los emisores europeos pueden no tener suficientes activos de reserva bajo supervisión de las autoridades europeas para cumplir con las solicitudes de canje dentro y fuera de la UE.

La regulación europea MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) es el marco legal que la UE ha establecido para la emisión y prestación de servicios de criptoactivos.

El valor de mercado de los criptoactivos era a finales de 2024 de 3,3 billones de euros, lo que supone un crecimiento de un 114 % interanual.

Este crecimiento estuvo impulsado por la legislación de EE. UU., como la aprobación de los ETP de bitcoin al contado por parte de la SEC en enero de 2024, y la anticipación de que la Administración Trump apoyaría las criptomonedas.

El valor del bitcoin, criptomoneda que representa más de la mitad del mercado, superó los 100.000 dólares por primera vez en diciembre de 2024 y cerró el año con una subida del 138 % interanual.

El aumento del precio de otras criptomonedas también fue grande, el de ether del 47 %, ripple del 234 %, binance coin del 126 % y solana del 88 %.

Dogecoin, promovida por Elon Musk, aumentó su valor el año pasado un 251 %.

El valor del mercado de criptomonedas estables creció en 2024 un 73 %, hasta 204.000 millones de euros, cantidad que representa el 6 % de la capitalización de mercado total de los criptoactivos.

Tether USD domina el mercado de criptomonedas estables, aunque su cuota de mercado ha caído hasta el 65 desde el 70 %.

Pese a su fuerte crecimiento, los criptoactivos representan menos de un 1 % del total de activos financieros en todo el mundo.

De momento, su conexiones con los mercados tradicionales y con la economía real son pequeñas porque no se usan mucho en servicios financieros críticos como los pagos, por ello los riesgos para la estabilidad financiera de las criptomonedas son contenidos pero aumentan y, por ello, la JERS asegura que hay prestarles atención.