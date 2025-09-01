La ANP denuncia en Roma la "urgencia" de reconstruir el sistema de salud en Gaza

"Hoy las universidades en Gaza han sido arrasadas y nuestras facultades de medicina reducidas al suelo. Nos llevará años reconstruir este sistema, no solo en Gaza, sino también en Cisjordania", afirmó Aghabekian tras visitar a niños palestinos evacuados a Italia para recibir tratamiento, junto a su homólogo italiano, Antonio Tajani.

La jefa de la diplomacia palestina subrayó que para lograr esa reconstrucción es necesario que su pueblo "esté liberado".

"Si llegamos a un acuerdo de paz, podremos liberar nuestro potencial y construir los sistemas que queremos para el futuro, incluido el de salud. Esperemos por mejores días, en los que podamos hablar del futuro en lugar de lamentar lo que vivimos", añadió.

Italia evacuó en agosto a más de 30 menores palestinos enfermos junto a sus familias desde Gaza, que se sumaron a los 150 niños trasladados previamente, con un total de más de 460 personas acogidas en hospitales del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el enclave palestino, los menores son uno de los colectivos más golpeados por la guerra y el hambre y su situación ha sido denunciada por numerosas organizaciones humanitarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el encuentro con Aghabekian, Tajani reiteró que "el futuro de Palestina debe ser sin Hamás" y con la ANP como "único interlocutor" en las negociaciones.

Además, expresó el compromiso de Italia con un alto el fuego inmediato y con la liberación de los rehenes.

El ministro italiano condenó también los recientes ataques contra pueblos de Cisjordania y calificó de "graves" las agresiones a comunidades cristianas, a las que consideró "un elemento de estabilidad, paz y diálogo en toda la región".

"Italia trabaja para obtener resultados concretos", apuntó Tajani, recordando que su Gobierno está dispuesto a apoyar sanciones más duras contra "colonos violentos" en Cisjordania, a quienes acusó de tratar de "desarticular la construcción de un Estado palestino".

"Para que exista un Estado, también debe existir un pueblo. Debemos reunir Gaza con Cisjordania, y el pueblo palestino debe tener un Estado, que reconozca a Israel y que Israel no considere una amenaza", añadió.

Por último, sobre el plan de Estados Unidos para Gaza, Tajani afirmó: "Antes de hacer un plan, debemos escuchar lo que quieren los palestinos. Todo lo que se pueda hacer para ayudar a este pueblo martirizado que se haga, pero no creo que se deba facilitar la huida de los palestinos".