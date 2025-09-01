La Bolsa de Londres sube un 0,10 % con mineras y aerolíneas al alza

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 9 puntos hasta los 9.196,34, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa empresas más pequeñas, generalmente británicas- creció un 0,13 %, o 27,97 puntos, hasta los 21.633,69.

En el apartado de ganancias, destacaron la minera Endeavour Mining, que avanzó un 3,47 %, junto al consorcio de aerolíneas International Airlines Consolidated -en el que está integrado la española Iberia-, que sumó un 3,01 %, y la aeroespacial Rolls Royce Holdings, que creció un 2,80 %.

Por contra, la lista de perdedoras la lideraron la energética SSE, que retrocedió un 3,09 %, la compañía de aguas United Utilities, que perdió un 2,48 %, y la eléctrica National Grid, que se dejó un 2,07 %.