La Bolsa de París cierra en equilibrio (+0,05 %) en una jornada sin mucho movimiento

El CAC-40 cerró en los 7.707,90 puntos, con 20 valores en verde y otros tantos en rojo.

Tras una semana con una contracción semanal del -3,3 % por la inestabilidad política que se avecina, la inminencia del cese de Bayrou no ha vuelto a inquietar especialmente a la Bolsa parisina.

Destacó entre las subidas el fabricante de automóviles Renault (+1,31 %) y el aeronáutico Airbus (+1,64 %). El valor que más creció fue el gestor de llamadas Teleformance (+1,91 %).

Entre las principales caídas, figuraron la del grupo de construcción y telecomunicaciones Bouygues (-1,36 %), el de lujo Hermès (-1,34 %) y el de gestión de residuos Veolia (-1,13 %).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy