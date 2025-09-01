La Bolsa de São Paulo inicia el mes en rojo en vísperas del juicio a Bolsonaro

El índice de referencia Ibovespa terminó la sesión en los 141.283 puntos tras haber renovado su récord el viernes (141.422 puntos).

Además de la baja liquidez por el festivo del Día del Trabajo en EE.UU. y las pérdidas de las acciones ordinarias de la gigante minera (-0,38 %), los operadores estuvieron precavidos ante los efectos económicos que podría acarrear el país por la posible condena de Bolsonaro.

Los expertos temen que el presidente estadounidense, Donald Trump, endurezca aún más el arancel adicional del 50 % impuesto a varios productos brasileños en represalia por lo que ha llamado una "cacería de brujas" contra el exmandatario brasileño.

Las acciones más negociadas del día fueron las preferenciales de la aerolínea Azul (+16,18 %) y las iguales de la empresa integrada de energía Raizen (+6,84 %), las cuales también se ubicaron entre las de mayores ganancias en la jornada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este grupo fue liderado por los títulos ordinarios de la red de tiendas por departamento Casas Bahía (+22,09 %).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ya entre los papeles que sufrieron las pérdidas más altas en este inicio de mes y de semana estuvieron los ordinarios de la concesionaria Automob (-4,29 %) y los similares de la empresa de tecnología Positivo Tec (-3,79 %).

En el mercado de divisas, el real brasileño se depreció un 0,32 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,438 reales para la compra y 5,439 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 11.978 millones de reales (unos 2.218 millones de dólares o 1.883 millones de euros), en más de 2,7 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.