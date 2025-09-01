La Bolsa española cierra plana sin la referencia de Wall Street

La sesión sumó 3,6 puntos y acabó en los 14.939,4 enteros. En lo que va de año, el selectivo avanza el 28,84 %.

De los grandes valores, Telefónica ganó el 1,03 %; el grupo financiero BBVA, el 0,71 %; y Banco Santander, el 0,48 %; mientras que la eléctrica Iberdrola perdió el 0,96 %; y el gigante textil Inditex, el 0,07 %.

El Ibex 35 abría la primera sesión del mes de septiembre con ganancias del 0,14 %, pero en las primeras horas de negociación giró a la baja, una tendencia que mantuvo hasta los últimos compases de la sesión, donde pasó al tono positivo.