La coalición gobernante de Benín elige al ministro de Finanzas como candidato presidencial

“Con Romuald Wadagni y el Presidente de la República, aceleraremos la transformación económica, estructural, de infraestructuras, cultural, turística y agrícola de nuestro país”, afirmó en un comunicado remitido a EFE este lunes el presidente de la Unión Progresista para la Renovación (UPR), Joseph Djogbénou.

“Preservaremos nuestros logros y haremos que el desarrollo de nuestro país sea irreversible”, agregó el líder de la UPR, que junto al Bloque Republicano (BR), integra la principal alianza política gobernante.

El BR, encabezado por Abdoulaye Bio Tchané, indicó en otro comunicado que la elección del ministro como candidato reafirmó “la cohesión y la movilización del partido para las próximas elecciones”.

Wadagni, de 49 años, fue escogido el pasado fin de semana en una reunión privada en la residencia presidencial.

Colaborador cercano de Talon desde 2016, el candidato se formó en la Escuela de Negocios de Grenoble (Francia), trabajó en la firma internacional británica Deloitte en Lyon y obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad estadounidense de Harvard.

Según el analista político Fiacre Vidjingninou, la nominación constituye una decisión estratégica porque Wadagni “simboliza la continuidad económica del país desde hace nueve años”.

“Ha encarnado la disciplina presupuestaria, la credibilidad financiera y la transparencia en las cuentas públicas. Bajo su liderazgo, Benín ha registrado un rendimiento notable, un crecimiento sostenido y un mayor atractivo para los financistas internacionales”, declaró el analista a EFE.

El experto destacó, además, que el traspaso de poder en curso es “excepcional en el contexto africano”.

“Patrice Talon respeta el espíritu y la letra de la Constitución, sin pretender prolongar su poder. Esto consolida a Benín como una democracia creíble donde la alternancia no es un eslogan, sino una realidad. Este respeto por los dos mandatos allana el camino para una transición pacífica y envía una señal contundente”, valoró.

Mientras Talon se aproxima al final de sus dos mandatos constitucionales de cinco años, los partidos benineses tienen hasta el 11 de octubre de 2025 para presentar sus candidaturas.

Las elecciones de abril de 2026 se perfilan como decisivas para consolidar la herencia económica del presidente saliente y abrir una nueva etapa en la vida política nacional.