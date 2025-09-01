La Fiscalía colombiana confirma que la niña que estuvo 18 días desaparecida murió ahogada

"Según las evidencias forenses, la menor de edad murió por ahogamiento o sumersión en medio líquido. La niña aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias", informó este lunes la Fiscalía en un comunicado sobre los resultados de la necropsia practicada por el Instituto de Medicina Legal.

El informe también determinó que los "cambios cadavéricos" se aproximan al mismo período de tiempo de su desaparición, que "no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo", hallado en las aguas del río Frío, adyacente al colegio donde estudiaba, y que "sus prendas de vestir no tenían desgarros ni cortes".

Manuel Afanador, padre de la menor, expresó a la prensa local su agradecimiento a la Fiscalía por compartir los resultados: "Se aliviana un poco el dolor saber que hasta ahora no se evidencian rasgos de algún otro proceso que le hayan hecho a Valeria a nivel sexual o físico" afirmó.

Sin embargo, insistió en que "claramente" conoce tanto a su hija que "ella no salió sola" de su colegio el día de la desaparición y pidió seguir indagando si "alguien la empujó, alguien la ahogó, si hay una tercera mano".

La desaparición de Valeria mantuvo en vilo al país durante más de dos semanas.

Desde el 12 de agosto, cuando fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, familiares, autoridades y vecinos emprendieron una intensa búsqueda que incluyó recorridos por la zona rural de Cajicá y operativos de Policía y organismos de socorro.

El caso tomó relevancia nacional no solo por la corta edad y condición de discapacidad de la menor, sino también por la movilización ciudadana.

Habitantes del municipio realizaron marchas y vigilias para exigir su regreso, mientras que la Interpol llegó a emitir una circular amarilla con sus datos ante la hipótesis de un posible secuestro.

El hallazgo de su cuerpo 18 días después, en una zona ya inspeccionada junto al río Frío, ha dejado múltiples interrogantes que la Fiscalía continúa investigando.