La migración irregular baja un 52,6 % en Canarias, pero crece un 78 % en Baleares

Según datos publicados este lunes por el Ministerio del Interior, a Baleares llegaron en los primeros ocho meses del año 4.852 personas procedentes del norte de África en embarcaciones precarias, 2.135 más que en 2024.

Una tendencia que contrasta con la de las Canarias, adonde llegaron 12.126 migrantes desde las costas occidentales de África hasta el 31 de agosto, menos de la mitad de los 25.571 del mismo período de 2024.

Al territorio peninsular español llegaron por vía marítima 4.722 migrantes, esto es un 9,3 % menos que en 2024.

Con Baleares, aumentaron las entradas en las ciudades norteafricanas españolas de Ceuta y Melilla, adonde arribaron 2.231 migrantes de forma irregular. La mayoría, 2.210, fueron por vía terrestre, un 11,9 % más.

Hace un año, el Gobierno español firmó acuerdos con Mauritania, Gambia y Senegal para reforzar vías seguras y regulares de migración.

Paulatinamente, se redujo la llegada de inmigrantes a las islas Canarias desde las costas africanas del oeste, al mismo tiempo que se incrementaba la que parte del norte hasta alcanzar las Baleares.