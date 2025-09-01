La OCS pide en China "solución justa" en Palestina, "única forma para la paz" en la región

Los componentes del bloque expresaron su "profunda preocupación" por el conflicto entre Israel y Palestina y "condenaron enérgicamente" el "desastre humanitario" en la Franja de Gaza en la declaración, emitida después de la reunión de los líderes de los países miembros celebrada hoy en Tianjin.

Los países miembros destacaron "la necesidad de lograr un alto el fuego integral y duradero lo antes posible, garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y redoblar los esfuerzos para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de los residentes de la región".

"La única manera de garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Medio es una solución integral y justa a la cuestión palestina", agrega el comunicado.

Además, los integrantes de la OCS "condenaron enérgicamente la agresión militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán en junio" por constituir "una grave violación del derecho internacional".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo como Egipto, Turquía, Birmania o Azerbaiyán.