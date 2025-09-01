La ONU, los talibanes y Media Luna Roja se movilizan para el rescate masivo en Afganistán

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, inidcó en un breve comunicado en X que "los funcionarios locales y los residentes ya participan en las labores de rescate de los afectados".

Además, "equipos de apoyo desde el centro y las provincias cercanas también están en camino, y se utilizarán todos los recursos disponibles para salvar vidas", añadió.

La misión de la ONU en el país (UNAMA) ha desplegado personal para entregar "asistencia de emergencia y apoyo vital", mientras que la Media Luna Roja Afgana ya ha enviado equipos médicos al epicentro de la destrucción en la provincia de Kunar.

Kunar, donde se concentra la devastación, es una remota provincia fronteriza con Pakistán enclavada en los valles de la cordillera del Hindu Kush, y su población habita mayoritariamente en precarias viviendas de barro y paja, extremadamente vulnerables a los seísmos.

Esta fragilidad estructural, sumada a décadas de conflicto y a la falta de infraestructuras, ha magnificado el impacto de la catástrofe.

El terremoto, registrado a las 23:47 del domingo (19:17 GMT del domingo) a una profundidad de ocho kilómetros, provocó numerosos deslizamientos de tierra que han bloqueado las ya de por sí escasas carreteras, aislando por completo a decenas de aldeas.

Este seísmo es el más grave que ha sufrido Afganistán desde octubre de 2023, cuando una serie de terremotos devastaron la provincia occidental de Herat, causando más de 1.500 muertos.

El último balance de víctimas, proveniente solo de la provincia de Kunar, sigue siendo de al menos 600 fallecidos, si bien no hay de momento un balance general de todas las zonas afectadas.