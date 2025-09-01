La ONU pide garantizar el derecho a la reunión pacífica en las protestas en Indonesia

"Recalcamos la importancia del diálogo para atender las preocupaciones de la ciudadanía", destacó en una nota la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani, quien subrayó que las autoridades deben velar por el mantenimiento del orden "de acuerdo con las normas y estándares internacionales".

"Todas las fuerzas de seguridad, incluido el ejército cuando se despliegue con funciones de cumplimiento de la ley, deben cumplir los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego", indicó la portavoz.

Shamdasani también pidió que se investiguen presuntas violaciones del derecho internacional por uso excesivo de fuerza en las protestas, en las que ha habido al menos cuatro muertos y decenas de heridos.

Las protestas se iniciaron hace una semana en Yakarta cuando se anunció un aumento salarial de los legisladores del país, en un contexto de grandes dificultades económicas para buena parte de la población nacional.

