La película uruguaya '27 noches' inaugurará el festival español de San Sebastián

El certamen informó este lunes de los detalles de las galas de apertura y clausura y la que servirá para entregar el Premio Donostia a la actriz estadounidense Jennifer Lawrence el 26 de septiembre.

En la ceremonia inaugural, se entregará el primer Premio Donostia de esta edición, que corresponde a Esther García, uno de los pilares de la productora El Deseo, firma que ha realizado las películas del español Pedro Almodóvar.

También será presentado en esta gala el jurado oficial del festival, tras lo que se proyectará el filme inaugural ('27 noches'), que opta a la Concha de Oro.

El propio director, Daniel Hendler, protagoniza la película, que relata la historia de una millonaria octogenaria ingresada a la fuerza en una clínica psiquiátrica.

Hendler ganó con 'Norberto apenas tarde' (2010) el Premio Cine en Construcción en este mismo festival español; y este año, además de la película inaugural, participa con otra en la sección Horizontes Latinos, 'Un cabo suelto'.

La clausura, el 27 de septiembre, será presentada por la actriz Itsaso Arana, incluirá la entrega de premios y la proyección de 'Winter of the Crow', dirigida por la polaca Kasia Adamik, que se presenta fuera de concurso.

La cinta se basa en una narración breve de la escritora Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura de 2018.