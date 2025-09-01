La Policía investiga amenazas "graves" contra la familia del viceprimer ministro irlandés

Los mensajes se publicaron el sábado por la noche en una red social de Meta y estaban dirigidos a los hijos del mandatario conservador, quien también ocupa las carteras de Asuntos Exteriores y de Defensa.

Fuentes de la Unidad Especial de Detectives de la Garda (SDU, en inglés), que aborda asuntos de la seguridad nacional y el extremismo político violento, aseguraron al diario 'Irish Independent' que las amenazas son "extremadamente graves" y que se toman "muy en serio" el contenido de los mensajes.

También señalaron que en los últimos días se han publicado en plataformas digitales vinculadas a la extrema derecha la dirección del domicilio de Harris, quien calificó hoy estos hechos de "cobardes".

El 'número dos' del Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y conservadores, ya ha afrontado durante este año otros incidentes similares, por lo que mantiene el mismo nivel de protección policial que tuvo durante su etapa como primer ministro (2023-2024).

"Este fin de semana, recibí amenazas directas contra mi familia. Como padre, tengo opiniones y sentimientos muy firmes sobre esto, como pueden imaginar. Como líder político, lo encuentro inaceptable en todos los sentidos", declaró hoy Harris.

El dirigente democristiano insistió en que las amenazas contra niños son "despreciables", una acción "cobarde" que debería marcar el límite que cualquier "sociedad decente" no debería cruzar.

En dos ocasiones durante los pasados mayo y junio, individuos enmascarados se concentraron ante el domicilio familiar de Harris para protestar contra la política del Ejecutivo en materia de inmigración, por lo que varias personas fueron detenidas.

Asimismo, la Garda ha presentado cargos contra varias personas por otros sucesos, entre los que figura una amenaza de bomba anónima que resultó falsa.