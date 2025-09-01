La princesa Leonor de España inicia en Academia del Aire último año de formación militar

Leonor de Borbón (2005), que viaja a la Academia General del Aire de San Javier (Murcia, sureste) acompañada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, se preparará junto a 74 compañeros en su formación aeronáutica para poder ponerse a los mandos de uno de los aviones en los que se instruye a los alumnos.

La princesa seguirá un plan de estudios ya estipulado y que comenzará con un mes de enseñanza teórica y unas 50 horas de entrenamiento en un simulador antes de poder subirse al Pilatus C-21, las nuevas aeronaves de la academia.

Antes, la princesa de Asturias seguirá un plan de instrucción aeronáutica, exactamente igual al del resto de alumnos, en los simuladores, que proporcionan una experiencia de vuelo muy parecida a la real y en una cabina idéntica a la del avión.

La princesa finalizará su formación militar el próximo mes de julio de 2026 en dicha Academia al igual que 38 años antes hizo su padre el rey, entonces príncipe Felipe, quien concluyó, de la misma forma que lo hará su hija mayor, los tres años de instrucción en las Fuerzas Armadas antes de comenzar su formación académica.

