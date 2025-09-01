Lagarde: si Trump toma el control de la Fed, es "un peligro muy serio" para la economía

En una entrevista a la emisora francesa Radio Classique, consideró que esa toma de control "será difícil" teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho que revocar a un gobernador de la Reserva Federal sólo se puede hacer por hechos graves.

No obstante, señaló que si eso ocurriera "sería un peligro muy serio para la economía estadounidense y para la economía mundial" porque la política monetaria de la Fed tiene efectos en la estabilidad de precios y en el empleo y "los efectos que eso tendría en el mundo entero serían muy preocupantes".

Trump anunció el despido de la gobernadora Lisa Cook, que ha recurrido ese cese ante la Justicia, amparándose en una investigación por una investigación sobre un posible fraude hipotecario que lanzó la propia Administración del presidente estadounidense.

Un despido que se produjo en un clima de tensión entre Trump y la Reserva Federal, a la que lleva semanas presionando para que baje los tipos de interés, cuando sus responsables se han mostrado reacios a hacerlo, sobre todo ante el riesgo inflacionista que ven en la subida de aranceles decidida por el presidente.

Preguntada sobre si estima que Estados Unidos sigue siendo un Estado de derecho, Lagarde -que tiene una larga experiencia profesional en ese país- respondió que sí, a condición de que se respete al Tribunal Supremo y se cumplan sus decisiones.

Pero añadió que si esa instancia judicial es objeto de presiones "estoy muy preocupada por el Estado de derecho".