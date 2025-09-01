Lagarde subraya la importancia de la independencia del BCE y todos los bancos centrales

Lagarde dijo que la independencia del BCE es "una garantía del Estado de derecho" en un discurso en la Conferencia Jurídica de 2025 organizada por la entidad: "Construir la autonomía de Europa: leyes, instituciones, cooperación".

"Al comprometerse con la independencia en la ley, los países alrededor del mundo aseguran la credibilidad de su política monetaria", apostilló Lagarde en la conferencia sobre la autonomía de Europa.

Esta credibilidad otorga gran autonomía a los bancos centrales, permitiéndoles aplicar herramientas de política monetaria durante crisis sin desanclar las expectativas de inflación, añadió la presidenta del BCE.

En Europa, según Lagarde, los Tratados de la Unión Europea (UE) protegen explícitamente al BCE y a los bancos centrales nacionales de las instrucciones políticas.

"Más allá de la UE el Fondo Monetario Internacional (FMI) promueve la independencia de los bancos centrales, algunas veces haciéndola un componente explícito de sus programas financieros", recordó Lagarde.

La independencia de interferencias políticas es también fundamental para que los bancos centrales puedan trabajar juntos.

Actualmente los mercados cuestionan si la Fed podrá ser independiente tras los ataques e insultos de Trump a su presidente, Jerome Powell, por no haber bajado los tipos de interés hasta ahora.

Estas presiones a la Fed han contribuido a la depreciación del dólar frente a otras divisas.